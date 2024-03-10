В СБУ сообщили, какое количество кибератак совершили россияне в течение полномасштабного вторжения — Finance.ua

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В СБУ сообщили, какое количество кибератак совершили россияне в течение полномасштабного вторжения

Криминал
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В СБУ сообщили, какое количество кибератак совершили россияне в течение полномасштабного вторжения
В СБУ сообщили, какое количество кибератак совершили россияне в течение полномасштабного вторжения
Более 9 тыс. кибератак российских хакеров было зафиксировано Службой безопасности Украины в течение 2022−2023 годов.
Об этом в интервью Forbes сообщил руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
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«россия масштабирует количество и качество атак — с 1400 в 2021-м до 4500 в 2022-м и 2023-м. И это я говорю только о мощных кибератаках, которые фиксирует и отражает именно СБУ», — отметил он.
По словам Витюка, у СБУ есть документы, свидетельствующие, что национальная система масштабирования киберагрессии в россии работает по меньшей мере с 2016 года.
В то же время офицеры действующего резерва ГРУ и ФСБ обучают студентов кибернаступательных дисциплин в военных и технических вузах.
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«Студенты проводят научно-технические работы по созданию программных средств, изучают архитектуру логистики, энергетики, водоснабжения Украины и других стран, пишут курсовые и магистерские работы об этом», — добавил он.
После обучения офицеры российских спецслужб подбирают наиболее талантливых студентов, которые идут работать в ГРУ и ФСБ или работают на подряде под контролем.
«Ни в одной другой стране мира нет такого, чтобы людей системно учили быть хакерами. россия начала с вузов, со временем дойдет и до школ», — сообщил Витюк.
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Инвестиции россии в кибератаки измеряются миллиардами рублей. Витюк убежден, что эта сумма продолжает расти, а россияне пытаются сочетать кинетические, психологические и кибероперации.
По материалам:
Forbes.ua
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