В 2023 году хакеры установили рекорд, заработав более $1 млрд на кибератаках — Finance.ua

В 2023 году хакеры установили рекорд, заработав более $1 млрд на кибератаках Сегодня 03:51 — Криминал

В 2023 году хакеры установили рекорд, заработав более $1 млрд на кибератаках

2023 год был удачным для хакеров-вымогателей, заработавших более $1 млрд в криптовалюте. Согласно аналитике блокчейн-мониторинговой компании Chainalysis, это новый рекорд.

«В 2023 году в сфере программ-вымогателей произошел значительный рост частоты, масштабов и объема атак», — отметили аналитики.

Хакеры повысили ставки, требуя от жертв выкупа в размере $1 млн и больше.

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«Наверное, больше всего меня удивило то, что 75% общего объема платежей по программам-вымогателям в 2023 году приходится на выплаты в размере $1 млн и более», — сообщил в своем твите глава отдела анализа угроз Chainalysis Джеки Бернс Ковен.

Не стала исключением и хакерская группа CL0P, которая тоже повысила требования относительно выплат, используя баг в MOVEit, популярном сервисе передачи файлов. Благодаря этому ей удалось собрать более $100 млн, что составляет 44,8% всех выкупов, полученных хакерами-вымогателями только за июнь прошлого года.

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Также Chainalysis отметила, что сообщество злоумышленников пополнилось новыми игроками, «привлеченными возможностью получения высоких прибылей и более низкими барьерами для входа». Например, одна группировка продавала доступ к своей разновидности программы-вымогателя Phobos менее опытным хакерам, что позволяло им легко проводить кибератаки на разные компании. В результате получился «мультипликатор силы, позволяющий штамму выполнять большое количество мелких атак», отметили в Chainalysis.

Провайдер решений по кибербезопасности Coveware заявляет, что есть и положительный момент: все больше жертв отказываются платить выкуп вымогателям. Но, как показывает отчет Chainalysis, угроза со стороны злоумышленников, использующих программы-вымогатели, сохраняется.

noworries По материалам:

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