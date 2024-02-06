Группа хакеров узнала, за сколько Иран продает шахеды россии — Finance.ua

Группа хакеров узнала, за сколько Иран продает шахеды россии Сегодня 16:12

Группа хакеров Prana Network взломала почтовые серверы иранской компании IRGC Sahara Thunder, на которых находился массив данных о производстве ударных беспилотников Shahed-136 для россии.

Данные были обнародованы в сети.

4 февраля 2024 года PRANA Network объявила, что они успешно взломали серверы электронной почты подставной компании Корпуса стражей исламской революции под названием Sahara Thunder, способствующей незаконной продаже оружия из Ирана в россию.

Среди слитой документации по локализации производства иранских ударных беспилотников в особой экономической зоне «Алабуга», россия, нашлись сведения о переговорном процессе, где указывались объемы выпуска и стоимость дронов.

В документах напрямую не называется тип изготавливаемого продукта. Беспилотники проходят в документах под специальным шифром как «моторная лодка типа Dolphin 632».

Согласно бумагам , на 2022 год россия намеревалась выпустить на своих мощностях по лицензии 6000 иранских беспилотников в течение 2,5 лет.

Иранской стороной была озвучена стартовая стоимость 23 млн рублей за единицу (375 тысяч долларов). Однако в ходе переговоров была достигнута договоренность на уровне 12 млн рублей за борт при заказе 6000 единиц (193 тысячи долларов) или 18 млн рублей (290 тысяч долларов) при заказе 2000 единиц.

Общая цена контракта на производство, включая передачу технологий, оборудования, 6000 комплектов БПЛА, программного обеспечения, составляет 108,5 млрд рублей (1 млрд 750 млн долларов).

Согласно планам на 2023 год, при полной локализации производства с минимальной поставкой иранских комплектующих прогнозируемая себестоимость Shahed-136 должна составить 4,4 млн рублей (48,8 тысячи долларов) за борт.

Економічна Правда По материалам:

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