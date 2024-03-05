В Сальвадоре упростят покупку Bitcoin — Finance.ua
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В Сальвадоре упростят покупку Bitcoin

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В Сальвадоре упростят покупку Bitcoin
В Сальвадоре упростят покупку Bitcoin
В Сальвадоре документы в случае покупки Bitcoin потребуют только в том случае, когда речь идет о сумме от $25 000, а не от $200, как было раньше. Соответствующие поправки в налоговый кодекс решил внести конгресс.
Об этом сообщает Bitcoin News.
«Конгресс Сальвадора принимает поправку в налоговый кодекс, который меняет порог для запроса документов покупателя с $200 до $25 000», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что этот шаг позволит сохранить конфиденциальность для тех, кто часто использует Bitcoin в стране.
Сальвадор стал первой страной в мире, официально принявшей Bitcoin как законное платежное средство в сентябре 2021 года. Это решение вызвало немало вопросов, поскольку Bitcoin предложил альтернативный финансовый механизм для страны, где большинство населения не имеют доступа к традиционным банковским услугам. Внедрение Bitcoin в Сальвадоре направлено на улучшение финансовой инклюзивности, снижение стоимости трансграничных переводов и стимулирование экономического роста. Однако это также сопровождается вызовами, среди которых волатильность цен на Bitcoin, необходимость обучения населения работе с BTC и создание соответствующей инфраструктуры.
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Вопреки этим вызовам, Сальвадор продолжает исследовать потенциал Bitcoin, охватывая запуск проектов по добыче с использованием геотермальной энергии вулканов, что подчеркивает стремление страны внедрить инновации и использовать главный цифровой актив для экономического развития.

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По материалам:
bitcoinmagazine.ua
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