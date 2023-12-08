В Сальвадоре будут предоставлять гражданство за инвестиции в страну в размере $1 млн в Bitcoin — Finance.ua

В Сальвадоре будут предоставлять гражданство за инвестиции в страну в размере $1 млн в Bitcoin Сегодня 18:35 — Криптовалюта

В Сальвадоре будут предоставлять гражданство за инвестиции в страну в размере $1 млн в Bitcoin

В Сальвадоре объявили о запуске программы по предоставлению гражданства и визы за инвестиции в страну в размере $1 млн в Bitcoin или 1 млн USDT.

«Эта инициатива призвана привлечь людей, которые могут сделать экономический и социальный вклад, чтобы помочь Сальвадору стать глобальным центром технологий, свободы, новых рынков капитала на Bitcoin», — говорится в сообщении.

Принять участие в инициативе могут 1000 человек в год.

В заявлении сказано, что прежде всего программа ориентирована на состоятельных людей, которые заинтересованы в «создании Bitcoin-страны», а инвестиции направят на культурное и экономическое развитие Сальвадора.

«Каждый Bitcoin реинвестируется в такие жизненно важные сферы, как образование, здравоохранение и инфраструктура», — говорится в сообщении.

Также в заявление можно включить нескольких человек, это часто распространяется на супругов и детей. В этом случае сумма инвестиций может варьироваться.

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