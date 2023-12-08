В Сальвадоре будут предоставлять гражданство за инвестиции в страну в размере $1 млн в Bitcoin — Finance.ua
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В Сальвадоре будут предоставлять гражданство за инвестиции в страну в размере $1 млн в Bitcoin

Криптовалюта
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В Сальвадоре будут предоставлять гражданство за инвестиции в страну в размере $1 млн в Bitcoin
В Сальвадоре будут предоставлять гражданство за инвестиции в страну в размере $1 млн в Bitcoin
В Сальвадоре объявили о запуске программы по предоставлению гражданства и визы за инвестиции в страну в размере $1 млн в Bitcoin или 1 млн USDT.
«Эта инициатива призвана привлечь людей, которые могут сделать экономический и социальный вклад, чтобы помочь Сальвадору стать глобальным центром технологий, свободы, новых рынков капитала на Bitcoin», — говорится в сообщении.
Принять участие в инициативе могут 1000 человек в год.

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В заявлении сказано, что прежде всего программа ориентирована на состоятельных людей, которые заинтересованы в «создании Bitcoin-страны», а инвестиции направят на культурное и экономическое развитие Сальвадора.
«Каждый Bitcoin реинвестируется в такие жизненно важные сферы, как образование, здравоохранение и инфраструктура», — говорится в сообщении.
Также в заявление можно включить нескольких человек, это часто распространяется на супругов и детей. В этом случае сумма инвестиций может варьироваться.
Знаете ли вы, как разработать, создать и даже заработать на собственной криптовалюте? Журналисты и эксперты портала Finance.ua решили создать свой цикл путеводителей под названием «Моя крипта — мое богатство». В этих текстах подробно расскажем, как вы можете разрабатывать, создавать и зарабатывать на собственной криптовалюте. Расскажем и о самых полезных инструментах и ​​возможностях. Начинаем с текста о разработке криптовалюты:

Разработка собственной криптовалюты: это стоит знать

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