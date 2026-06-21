В ряде сфер работодатели готовы платить больше, чем просят работники — исследование Сегодня 12:07 — Личные финансы

Где работодатели предлагают больше, чем ожидают работники, Фото: magnific

Самый большой разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и фактическими предложениями работодателей зафиксирован в сфере охраны, безопасности и силовых структур. Там компании готовы платить в среднем на 40,5 тыс. грн больше, чем ожидают сами кандидаты.

Об этом сообщили эксперты robota.ua во время презентации нового сервиса «Прозрачная работа», благодаря которому можно узнать медианную зарплату в Украине для разных специальностей, а также средние зарплатные ожидания кандидатов.

Где работодатели предлагают больше, чем ожидают работники

Наибольшее различие аналитики зафиксировали в сфере охраны, безопасности и силовых структур. Соискатели рассчитывают в среднем на 30 тыс. грн, тогда как работодатели предлагают около 70,5 тыс. грн.

Также в государственных учреждениях и органах местного самоуправления предлагают значительно более высокие зарплаты, чем ожидают кандидаты. Средние зарплатные ожидания составляют 35 тыс. грн., а работодатели готовы платить 71 тыс. грн.

В сфере недвижимости претенденты рассчитывают на 40 тыс. грн., тогда как компании предлагают около 70 тыс. грн.

В то же время, в ряде отраслей ситуация обратная — кандидаты ожидают более высокие зарплаты, чем готов предложить бизнес.

Наибольший разрыв отмечен в производстве, инженерии и технологиях, где претенденты рассчитывают на 45 тыс. грн, а работодатели предлагают в среднем 34 тыс. грн.

Где кандидаты и работодатели расходятся в ожиданиях, Данные: "Прозора робота"

Почти половина кандидатов не указывают желаемую зарплату в резюме

По результатам исследования, 45% соискателей работы не указывают зарплатные ожидания в резюме, поскольку ждут первого шага от компании. Еще 28% респондентов боятся преувеличить или недооценить себя.

В то же время, 29% работников убеждены, что их труд на текущем месте работы оплачивается недостаточно.

При этом 33% кандидатов вообще не откликаются на вакансии, где работодатель скрывает уровень зарплаты.

Женщины оценивают свой труд ниже мужчин

В среднем женщины называют желаемую зарплату примерно на 10 тыс. грн ниже мужчин.

Самая большая разница зафиксирована в ІТ-сфере, где зарплатные ожидания женщин в среднем на 11 559 грн меньше.

Значительный разрыв также наблюдается в финансовом секторе, банковской сфере, автобизнесе и инженерных профессиях.

В каких областях самый большой гендерный разрыв в зарплатных ожиданиях, Данные: "Прозора робота

До этого Finance.ua отмечал , что операторы БПЛА, военнослужащие, авиатехники, спасатели и сетевые инженеры получают самую высокую медианную зарплату в Украине. Среди городов первенство по уровню оплаты труда занимает Киев.

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