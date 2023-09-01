В Румынии Новая почта запустила возможность отправлять посылки с адреса — Finance.ua
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В Румынии Новая почта запустила возможность отправлять посылки с адреса

Личные финансы
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В Румынии Новая почта запустила возможность отправлять посылки с адреса
В Румынии Новая почта запустила возможность отправлять посылки с адреса
Nova Post запустила в Румынии возможность отправлять документы и посылки до 30 кг с помощью курьера. Клиенты могут вызвать курьера на любой румынский адрес с понедельника по пятницу.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Услуга действует по всей территории Румынии, а стоимость вызова курьера составляет 80 грн, которые оплачиваются дополнительно к стоимости услуги доставки.
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Чтобы заказать курьера Nova Post в Румынии, нужно:
1. Подготовить и упаковать посылку самостоятельно.
2. Заполнить заявку на вызов курьера в мобильном приложении Nova Рost или на сайте.
3. Оплатить доставку онлайн.
4. Получить на email подтверждение заявки и ориентировочное время прибытия курьера по вашему адресу.
5. Передать курьеру отправку в закрытом виде. Курьер распечатает и наклеит стикер на коробку. Важно: если во время проверки на границе таможенная служба в посылке обнаружит запрещенные товары, то они будут изъяты или вся посылка будет возвращена отправителю. При этом все расходы по возврату оплачивает отправитель.
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Отследить посылку можно с помощью трекинга на сайте Nova Post и в мобильном приложении.
Напоминаем, что из Украины в Румынию можно отправить посылки на любой адрес и в отделение Nova Post, которое открылось в июне этого года в Бухаресте по адресу B-dul Unirii 47 A, Sector 3.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Finance.ua
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