В Румынии Новая почта запустила возможность отправлять посылки с адреса — Finance.ua

В Румынии Новая почта запустила возможность отправлять посылки с адреса Сегодня 18:00 — Личные финансы

В Румынии Новая почта запустила возможность отправлять посылки с адреса

Nova Post запустила в Румынии возможность отправлять документы и посылки до 30 кг с помощью курьера. Клиенты могут вызвать курьера на любой румынский адрес с понедельника по пятницу.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Услуга действует по всей территории Румынии, а стоимость вызова курьера составляет 80 грн, которые оплачиваются дополнительно к стоимости услуги доставки.

Чтобы заказать курьера Nova Post в Румынии, нужно:

1. Подготовить и упаковать посылку самостоятельно.

2. Заполнить заявку на вызов курьера в мобильном приложении Nova Рost или на сайте

3. Оплатить доставку онлайн.

4. Получить на email подтверждение заявки и ориентировочное время прибытия курьера по вашему адресу.

5. Передать курьеру отправку в закрытом виде. Курьер распечатает и наклеит стикер на коробку. Важно: если во время проверки на границе таможенная служба в посылке обнаружит запрещенные товары, то они будут изъяты или вся посылка будет возвращена отправителю. При этом все расходы по возврату оплачивает отправитель.

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Отследить посылку можно с помощью трекинга на сайте Nova Post и в мобильном приложении.

Напоминаем, что из Украины в Румынию можно отправить посылки на любой адрес и в отделение Nova Post, которое открылось в июне этого года в Бухаресте по адресу B-dul Unirii 47 A, Sector 3.

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