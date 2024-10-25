В руководстве налоговой выявили 17 человек с инвалидностью: после проверки 16 из них уволились — Finance.ua
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В руководстве налоговой выявили 17 человек с инвалидностью: после проверки 16 из них уволились

Казна и Политика
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В руководстве налоговой выявили 17 человек с инвалидностью: после проверки 16 из них уволились
В руководстве налоговой выявили 17 человек с инвалидностью: после проверки 16 из них уволились
В Государственной налоговой службе провели проверку должностных лиц, оформивших инвалидность после 24 февраля 2022 года. После проверки 16 из 17 человек уволились.
Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, Государственная налоговая служба за два дня проверила материалы относительно руководства, в том числе регионального, на наличие инвалидности. В общей сложности таких мужчин оказалось 17, из них только один получил инвалидность из-за ранений на фронте.
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«15 человек приняли волевое и честное решение покинуть службу. Однако один деятель решил этого не делать в надежде на связи с „кем-то во власти“. Речь идет о Чернигове», — написал Гетманцев.
Он отметил, что если должностное лицо, о котором идет речь, не уволится, он обратится к правоохранителям и обнародует его имя. Через полчаса Гетманцев написал, что «вопрос закрыт» — из налоговой уволились 16 чиновников.
Напомним, ГБР 4 октября разоблачило руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу на незаконном обогащении в крупных размерах, могут быть причастны другие члены семьи. В ходе обысков нашли наличные в эквиваленте $6 млн.
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Как установило предварительное расследование общественного «Центра противодействия коррупции», фальшивую инвалидность с последующей постоянной выплатой пенсий имеют прокуроры не только на Хмельнитчине, но и на Харьковщине, Сумщине, Днепропетровщине.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин 22 октября написал заявление об увольнении. В тот же день Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации с МСЭК и злоупотреблениям должностных лиц государственных органов с получением инвалидности. Также президент подписал указ № 732/2024, которым с 31 декабря 2024 года медико-социальные экспертные комиссии будут ликвидированы.
По материалам:
Espreso.tv
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