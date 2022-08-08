В россии заблокировали Patreon и Grammarly — Finance.ua

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В россии заблокировали Patreon и Grammarly

Фондовый рынок
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В россии заблокировали Patreon и Grammarly
В россии заблокировали Patreon и Grammarly
В рф стали недоступными сайты сервиса платной подписки Patreon и сервиса по английской грамматике Grammarly.
Об этом сообщается в ТГ-канале роскомсвободы, которая ведет мониторинг доступности сайтов.
Согласно ему, российские провайдеры по решению генпрокуратуры рф закрыли доступ к антивоенному заявлению редакции Doxa, опубликованному 25 февраля на Patreon, но из-за того, что сервис использует протокол HTTPS, недоступным стал весь сайт.
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Проблемы с доступом также возникли у онлайн-сервиса Grammarly, который помогает более эффективно писать тексты на английском. Под блокирование попала страница с заявлением сервиса о том, что он прекращает работу в россии и беларуси.
В свою очередь, российское информагентство ТАСС отмечает, что из-за блокирования страниц на Patreon и Grammarly доступ к сайтам может быть полностью недоступен «у ряда операторов».
В целом на основании решения генпрокуратуры, на которое обратила внимание роскомсвобода, в россии заблокировали еще 102 сайта, в том числе украинских СМИ.
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По материалам:
Укрінформ
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