Французский Societe Generale оценил убыток от продажи своего банка в рф в 3,3 миллиарда евро — Finance.ua

Французский Societe Generale оценил убыток от продажи своего банка в рф в 3,3 миллиарда евро
Французская банковская группа компаний Societe Generale зафиксировала убыток в размере 3,3 млрд евро до вычета налогов от продажи бизнеса в россии.
Об этом говорится в финансовой отчетности компании за второй квартал 2022 года.
В компании заявили, что выход из российского рынка прошел «планомерно и эффективно».
«18 мая 2022 года группа упорядоченно и эффективно вышла из россии путем продажи росбанка и его дочерних страховых компаний в россии», — говорится в заявлении.
По итогам второго квартала в целом Societe Generale отчиталась об убытке в размере 1,5 млрд евро с учетом продажи принадлежавшего ей росбанка и его страхового бизнеса.
Выручка Societe Generale за квартал при этом увеличилась на 12,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года.
Негативные последствия продаж бизнеса в россии были преимущественно компенсированы в первой половине 2022 года, заявили в Societe Generale.
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