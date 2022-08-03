Французский Societe Generale оценил убыток от продажи своего банка в рф в 3,3 миллиарда евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Французский Societe Generale оценил убыток от продажи своего банка в рф в 3,3 миллиарда евро

Фондовый рынок
35
Французский Societe Generale оценил убыток от продажи своего банка в рф в 3,3 миллиарда евро
Французский Societe Generale оценил убыток от продажи своего банка в рф в 3,3 миллиарда евро
Французская банковская группа компаний Societe Generale зафиксировала убыток в размере 3,3 млрд евро до вычета налогов от продажи бизнеса в россии.
Об этом говорится в финансовой отчетности компании за второй квартал 2022 года.
В компании заявили, что выход из российского рынка прошел «планомерно и эффективно».
«18 мая 2022 года группа упорядоченно и эффективно вышла из россии путем продажи росбанка и его дочерних страховых компаний в россии», — говорится в заявлении.
По итогам второго квартала в целом Societe Generale отчиталась об убытке в размере 1,5 млрд евро с учетом продажи принадлежавшего ей росбанка и его страхового бизнеса.
Выручка Societe Generale за квартал при этом увеличилась на 12,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года.
Негативные последствия продаж бизнеса в россии были преимущественно компенсированы в первой половине 2022 года, заявили в Societe Generale.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.