Французский Societe Generale оценил убыток от продажи своего банка в рф в 3,3 миллиарда евро — Finance.ua

Французский Societe Generale оценил убыток от продажи своего банка в рф в 3,3 миллиарда евро Сегодня 21:30 — Фондовый рынок

Французский Societe Generale оценил убыток от продажи своего банка в рф в 3,3 миллиарда евро

Французская банковская группа компаний Societe Generale зафиксировала убыток в размере 3,3 млрд евро до вычета налогов от продажи бизнеса в россии.

Об этом говорится в финансовой отчетности компании за второй квартал 2022 года.

В компании заявили, что выход из российского рынка прошел «планомерно и эффективно».

«18 мая 2022 года группа упорядоченно и эффективно вышла из россии путем продажи росбанка и его дочерних страховых компаний в россии», — говорится в заявлении.

По итогам второго квартала в целом Societe Generale отчиталась об убытке в размере 1,5 млрд евро с учетом продажи принадлежавшего ей росбанка и его страхового бизнеса.

Выручка Societe Generale за квартал при этом увеличилась на 12,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Негативные последствия продаж бизнеса в россии были преимущественно компенсированы в первой половине 2022 года, заявили в Societe Generale.

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Економічна Правда По материалам:

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