Threads привлекла 500 миллионов активных пользователей Сегодня 20:20 — Фондовый рынок

Threads привлекла 500 миллионов активных пользователей

Число ежемесячных активных пользователей текстовой социальной сети Threads достигло отметки в 500 миллионов человек. Платформе, которую корпорация Meta запустила в качестве прямого конкурента сети X, понадобилось три года, чтобы выполнить план Марка Цукерберга ровно наполовину.

Об этом сообщает Bloomberg.

Глава Threads Коннор Хейс в своем интервью подтвердил, что количество ежедневных активных пользователей платформы также существенно выросло по сравнению с прошлым годом, хотя точных цифр не назвал. Эти официальные данные полностью опровергают прогнозы сторонних аналитических агентств, ранее заявлявших о падении интереса к этой соцсети.

Стратегия успеха

Марк Цукерберг создал Threads в 2023 году на фоне хаотической покупки соцсети Twitter Илоном Маском, рассчитывая переманить недовольных пользователей.

За это время платформа претерпела значительные трансформации. Если на старте Threads сознательно дистанцировалось от политического контента, то сейчас руководство делает ставку на максимальную культурную и информационную актуальность. К примеру, в Тайване взрывной рост популярности приложения зафиксировали именно во время проведения национальных выборов.

Главные причины стабильного роста

Связь с Instagram: интеграция позволяет показывать сообщения из Threads непосредственно в ленте Instagram, автоматически перенаправляя пользователей в новое приложение.

интеграция позволяет показывать сообщения из Threads непосредственно в ленте Instagram, автоматически перенаправляя пользователей в новое приложение. Самостоятельная платформа: Коннор Хейс подчеркнул, что все больше людей открывают Threads напрямую, что свидетельствует о превращении платформы в самодостаточную медиаплощадку.

Коннор Хейс подчеркнул, что все больше людей открывают Threads напрямую, что свидетельствует о превращении платформы в самодостаточную медиаплощадку. Привлечение селебрити: соцсеть активно привлекает мировых звезд. Так, в Южной Корее, где общее время использования приложения за год выросло на 80%, к Threads официально присоединилась культовая K-pop группа BTS. За несколько дней их аккаунт собрал более 4,2 миллиона подписчиков.

Діло По материалам:

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