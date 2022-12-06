В россии утвердили бюджет на три года, треть расходов направят на войну — Finance.ua
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В россии утвердили бюджет на три года, треть расходов направят на войну

Мир
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В россии утвердили бюджет на три года, треть расходов направят на войну
В россии утвердили бюджет на три года, треть расходов направят на войну
российский президент Путин подписал закон о федеральном бюджете рф на 2023-2025 годы.
Об этом свидетельствует информация на официальном российском портале правовой информации, сообщает РБК.
Особенностью нового бюджета являются повышенные расходы на силовиков и войну в Украине — в 2023 году они составят более 9 трлн руб., или 32% всех расходов.
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В течение всех трех лет бюджет будет дефицитным. В 2023 году дефицит запланирован на уровне 2,93 трлн рублей или 2% ВВП, к 2025 году он должен снизиться до 1,26 трлн руб. (0,7% ВВП).
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В общей сложности доходы бюджета в 2023 году, как ожидается, составят 26,13 трлн руб. (17,4% ВВП), расходы — 29,06 трлн руб. (19,4%). В 2024 году доходы ожидаются на уровне 27,24 млрд руб., расходы — на уровне 29,43 трлн руб. Доходы и расходы в 2025 году должны составлять 27,98 трлн и 29,24 трлн руб. соответственно.
Напомним, 5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрет морской транспортировки российской нефти в третьи страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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