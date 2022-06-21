В россии спрогнозировали 4 года дефицита бюджета — Finance.ua
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В россии спрогнозировали 4 года дефицита бюджета

Сегодня 11:39Мир
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В россии спрогнозировали 4 года дефицита бюджетаВ россии спрогнозировали 4 года дефицита бюджета
Минфин рф закладывает в проект бюджета на 2023-2025 годы дефицит федерального бюджета. При этом президент рф Владимир Путин перед этим заявлял, что бюджет будет исполнен с профицитом в 3 трлн рублей.
Такие оценки приведены в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, подготовленном Минфином рф, сообщает российский Интерфакс.
Согласно прогнозам Минфина, дефицит федерального бюджета в 2022 году составит 1,67 трлн рублей, в 2023 году — 1,59 трлн рублей, в 2024 году он сократится до 1,413 трлн руб, а в 2025 году — до 1,36.
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Это соответствует 1,2%, 1,1%, 0,9% и 0,8% прогнозного ВВП соответственно.
Оценки на 2022 и 2023 годы при этом не учитывают трансферты на компенсацию отсрочки по страховым взносам за второй и третий кварталы текущего года (с их учетом дефицит 2022 года будет больше, а в 2023 году — меньше).
Доходы бюджета рф в 2022-2025 годах прогнозируются в размере 25,53 трлн, 24,78 трлн, 25,38 трлн и 25,71 трлн рублей, расходы — 27,19 трлн, 26,37 трлн, 26,7 трлн рублей соответственно.
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Проект базируется на майской редакции макропрогноза, однако Минэкономразвития рф обещало пересмотреть прогноз до конца июня в сторону низшей инфляции и меньшего падения ВВП, а также большего укрепления рубля.
Напомним, Центробанк рф рекомендовал банкам до конца года воздержаться от выплаты акционерам дивидендов и выплаты бонусов правлению.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Фінансовий клуб
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