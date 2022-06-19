россию отстранили от управленческих решений в FATF — Finance.ua

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россию отстранили от управленческих решений в FATF

Сегодня 14:35Мир
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россию отстранили от управленческих решений в FATFроссию отстранили от управленческих решений в FATF
Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) прекратила участие россии во всех руководящих органах организации и отстранила страну-агрессора от любых управленческих решений из-за полномасштабной войны, начатой против Украины.
Соответствующее сообщение 17 июня распространила пресс-служба FATF.
В организации выразили соболезнования народу Украины из-за жертв войны и ненужных разрушений, вызванных российским вторжением.
«Действия россии противоречат основным принципам FATF, направленным на укрепление безопасности, защиты и целостности мировой финансовой системы. Они также являются грубым нарушением обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, на основании которых члены FATF согласились внедрять и поддерживать стандарты FATF», — сообщили в пресс-службе.
В организации признана роль, которую российская федерация сыграла в развитии Глобальной сети в Евразийском регионе с момента вступления россии в объединение FATF в 2003 году.
«Однако в результате вторжения FATF решила серьезно ограничить роль и влияние российской федерации в организации. В частности, российская федерация больше не может занимать руководящие или консультативные позиции или участвовать в принятии решений по установлению стандартов, процессов экспертной оценки FATF, управления и членства. российский федерация также не может предоставлять оценщиков, рецензентов или других экспертов для процессов экспертной оценки FATF», — говорится в сообщении.
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В сообщении отмечается, что организация будет и дальше отслеживать ситуацию и на каждом своем пленарном заседании рассматривать вопрос о том, есть ли основания для отмены или изменения этих ограничений.
Также в пресс-службе призвали все юрисдикции сохранять бдительность по поводу угроз целостности и безопасности международной финансовой системы, возникающих вследствие агрессии российской федерации против Украины, а также рисков, направленных на обход мер, предпринятых для защиты этой системы.
Решение FATF прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который назвал это «справедливым унижением россии».
«Вопрос включения рф в список санкций FATF продолжает обсуждаться между странами-членами и наблюдателями и будет рассмотрен в рамках следующих мер FATF», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Факти
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