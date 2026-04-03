В россии произошел масштабный сбой в работе банков
Клиенты российских банков массово жалуются на проблемы с платежами, переводами и доступом к онлайн-сервисам.
Об этом сообщает российский телеграм-канал «Сирена», пишет «Экономическая правда».
Как фиксирует Downdetector, сбой касается российских Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Ozon Банка и некоторых других финансовых учреждений.
По данным сервисов мониторинга, количество жалоб возросло: только по Сбербанку фиксируются тысячи обращений за короткое время. Сообщения о проблемах начали поступать около 10:10 по московскому времени.
Одновременно фиксируются перебои в работе системы быстрых платежей. Россияне жалуются, что перевести деньги между счетами разных банков практически невозможно, банкоматы не работают, как и терминалы оплаты в магазинах и сервисы онлайн-покупки. При этом клиенты отмечают, что даже при наличии средств на счетах терминалы могут выдавать ошибки или отказ в проведении операции.
Больше всего жалоб фиксируется из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Самарской и Новосибирской областей.
Как пишут в сети, предварительной причиной проблем является то, что роскомнадзор сам случайно заблокировал IP-адреса, задействованные в банковской инфраструктуре.
Ранее российская система быстрых платежей уже подвергалась масштабным сбоям. Например, в 2025 году из-за технического сбоя инфраструктуры оператора СБП — Национальной системы платежных карт (НСПК) — переводы и оплаты были недоступны более часа для клиентов множества банков, включая Сбербанк, ВТБ, Т-Банк и другие.
Поделиться новостью
