В России остановился крупнейший завод по производству свинца — Finance.ua

В России остановился крупнейший завод по производству свинца Сегодня 06:12 — Фондовый рынок

В России остановился крупнейший завод по производству свинца

Остановил работу крупнейший в рф завод по производству вторичного свинца «Фрегат». Несколько других предприятий того же профиля готовятся к закрытию или уходят на ремонты.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Остановку подтвердили на самом предприятии. Ее причиной стало отсутствие лицензии на экспорт свинца. С середины мая на такую деятельность нужно получать разовые лицензии (правительство ввело их во избежание дефицита свинца на внутреннем рынке), однако пока российский минпромторг не выдал ни одной.

«Пока приостановка работы рассчитана на один месяц. Будем смотреть, что будет дальше с лицензированием. Будем искать рынки сбыта», — заявили на «Фрегате».

На этом заводе работают около 230 человек. Предприятие ежегодно выпускало до 40 тысяч тонн свинца и сплавов, что составило около четверти всего объема производства этого металла в россии. За пять месяцев 2022 года завод выпустил около 17,5 тысяч тонн продукции.

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В целом в России свинец выпускают несколько десятков заводов. По словам источников «Коммерсанта», сейчас часть предприятий находится на грани полной остановки, некоторые ушли на внеплановый ремонт.

Минпромторг предлагал российским заводам искать новых партнеров среди дружественных стран, говорят собеседники издания. Однако без лицензии на экспорт и без понимания даты и объема снабжения вести переговоры с новыми покупателями бессмысленно. Среди перспективных направлений — Турция (в 2021 году купила около 7,5% объема российского экспорта), Китай и Гонконг (4,2%), Сербия (1,9%).

По данным Института проблем естественных монополий, в 2021 году из россии экспортировали в общей сложности 127 тысяч тонн необработанного свинца. Почти половину этого объема покупали ЕС и Швейцария.

В марте 2022 года из-за проблем с логистикой и расчетами на фоне санкций экспорт в Евросоюз был фактически прекращен. С 10 июля ЕС прекратит покупать российский свинец в рамках пятого пакета санкций.

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Укрінформ По материалам:

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