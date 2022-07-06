Проект «роснефти» по разработке нефти в Арктике остановили из-за санкций — Finance.ua

Проект «роснефти» по разработке нефти в Арктике остановили из-за санкций Сегодня 13:29 — Фондовый рынок

Проект «роснефти» по разработке нефти в Арктике остановили из-за санкций

Крупный проект россии по разработке нефти, который инвесторы оценили в 70 млрд евро, остановился из-за наложенных на страну-агрессора западных санкций.

Об этом сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Проект разработки нефти в Арктике „Восток Ойл“ российской компании „роснефть“ остановился из-за санкций. Предварительно проект оценивался в €70 млрд и должен быть запущен до 2024 года», — отметил Ермак.

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Он подчеркнул, что, по прогнозам, запустить его не получится как минимум до 2029 года.

Ранее до конца десятилетия там планировали добывать 2% нефти в мире.

«Западные санкции гарантируют россии путь „назад в прошлое“. Газовое эмбарго — это главная вещь, которая должна быть в седьмом санкционном пакете ЕС. Также необходимо ограничить весь импорт нефти», — подчеркнул Ермак.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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