Проект «роснефти» по разработке нефти в Арктике остановили из-за санкций — Finance.ua
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Проект «роснефти» по разработке нефти в Арктике остановили из-за санкций

Фондовый рынок
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Проект «роснефти» по разработке нефти в Арктике остановили из-за санкций
Проект «роснефти» по разработке нефти в Арктике остановили из-за санкций
Крупный проект россии по разработке нефти, который инвесторы оценили в 70 млрд евро, остановился из-за наложенных на страну-агрессора западных санкций.
Об этом сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Проект разработки нефти в Арктике „Восток Ойл“ российской компании „роснефть“ остановился из-за санкций. Предварительно проект оценивался в €70 млрд и должен быть запущен до 2024 года», — отметил Ермак.
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Он подчеркнул, что, по прогнозам, запустить его не получится как минимум до 2029 года.
Ранее до конца десятилетия там планировали добывать 2% нефти в мире.
«Западные санкции гарантируют россии путь „назад в прошлое“. Газовое эмбарго — это главная вещь, которая должна быть в седьмом санкционном пакете ЕС. Также необходимо ограничить весь импорт нефти», — подчеркнул Ермак.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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