рф остановила транзит нефти из Казахстана в Европу — Finance.ua
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рф остановила транзит нефти из Казахстана в Европу

Энергетика
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рф остановила транзит нефти из Казахстана в Европу
рф остановила транзит нефти из Казахстана в Европу
В россии суд закрыл важный терминал для экспорта нефти из Казахстана в Европу.
Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) по решению Приморского районного суда Новороссийска приостановит деятельность морского терминала на 30 суток из-за нарушений, якобы обнаруженных Ространснадзором при оценке технического состояния опасных производственных объектов и соблюдении экологических требований при их эксплуатации.
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Казахстан имеет большие запасы нефти, но не имеет выхода на море, кроме Каспийского. Нефть экспортируется из Казахстана через терминал в Новороссийске в Черном море.
КТК — это основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год.
Трубопроводом Тенгиз — Новороссийск поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.
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За день до того, как районный суд Новороссийска принял решение приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев сказал, что Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках.
По словам Токаева, страна привержена развитию устойчивых связей с Евросоюзом — крупнейшим торговым партнером Казахстана.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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