Международное энергетическое агентство прогнозирует сокращение потребления газа в Европе — Finance.ua

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Международное энергетическое агентство прогнозирует сокращение потребления газа в Европе

Энергетика
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Международное энергетическое агентство прогнозирует сокращение потребления газа в Европе
Международное энергетическое агентство прогнозирует сокращение потребления газа в Европе
Потребление газа в 2022 году немного сократится из-за высоких цен и сокращения поставок газа из россии в Европу.
Об этом в квартальном отчете по газовым рынкам сообщает Международное энергетическое агентство, передает The Guardian.
Отметим, что МЭА сократило свой прогноз мирового спроса на газ более чем наполовину.
При этом в агентстве отметили, что в ближайшие годы рост потребления будет медленным, поскольку потребители переключаются на альтернативные варианты.
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Теперь ожидается рост всего на 3,4% к 2025 году, что на 140 млрд кубометров больше, чем в 2021 году. Этот показатель ниже, чем скачок спроса на 175 млрд кубометров, зарегистрированный в 2021 году.
В отчете МЭА отмечается, что последствия российского вторжения в Украину для мировых цен на газ и напряженности в поставках, а также его влияние на долгосрочные экономические перспективы меняют перспективы природного газа.
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«Сегодняшние рекордные цены и перебои со снабжением наносят ущерб репутации природного газа как надежного и доступного источника энергии, вызывая неопределенность относительно его перспектив, особенно в развивающихся странах», — говорится в отчете.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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