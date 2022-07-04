G7 может установить для российской нефти лимит на уровне половины нынешней цены — Finance.ua
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G7 может установить для российской нефти лимит на уровне половины нынешней цены

Энергетика
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G7 может установить для российской нефти лимит на уровне половины нынешней цены
G7 может установить для российской нефти лимит на уровне половины нынешней цены
В результате ограничения цены на российскую нефть возможность введения которого на прошлой неделе согласовали лидеры «Большой семерки», эта продукция может подешеветь для покупателей примерно вдвое против нынешней цены.
Как сообщает японское агентство Кyodo, такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида.
«Мы установим верхний лимит на уровне около половины текущей цены и создадим систему, которая не позволит людям покупать или не покупать ее (нефть. — Ред.) по большей цене», — заявил глава японского правительства.
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По его мнению, это станет реакцией на «позорные действия» россии.
«Мы встаем перед масштабной ситуацией, которая сотрясла весь мировой порядок, и мы должны продемонстрировать, что такие позорные действия (россии. — Ред.) влекут за собой высокую цену», — подчеркнул Кисида.
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Как сообщалось, лидеры G7 во время встречи в Баварских Альпах 26-28 июня этого года согласились с необходимостью введения лимита для торговой цены на российскую нефть, в контексте ужесточения санкций против экономики россии в связи с ее неспровоцированным вторжением в Украину. Целью введения такого лимита является ограничение способностей россии финансировать ее агрессивную войну против Украины.
По итогам встречи советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что лидеры G7 пришли к «абсолютному консенсусу» вокруг необходимости ограничения цены на российскую нефть, однако этот механизм нуждается в детальной проработке для сохранения стабильности на глобальном энергетическом рынке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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