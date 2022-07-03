Виновата будет россия: JPMorgan предупредил мир о "стратосферных" ценах на нефть — Finance.ua

Виновата будет россия: JPMorgan предупредил мир о "стратосферных" ценах на нефть
Мировые цены на нефть могут вырасти до высоких показателей в размере 380 долл. за баррель при условии, что санкции США и Евросоюза заставят россию сократить ежедневную добычу сырой нефти на 5 млн баррелей.
Об этом предупреждают аналитики JPMorgan Chase&Co, сообщает Bloomberg.
Как говорят аналитики, если рф прибегнет к сокращению ежедневных поставок на 3 млн баррелей, то цены на лондонской бирже поднимутся до 190 долл., тогда как сокращение поставок на 5 млн баррелей может спровоцировать рост цен до 380 долларов.
«Самый очевидный и вероятный риск ограничения цен заключается в том, что россия может отказаться от участия и вместо этого принять ответные меры, сократив экспорт. По всей вероятности, правительство может принять ответные меры, сократив производство, чтобы причинить боль Западу. Плотность мирового нефтяного рынка на стороне россии», — утверждают аналитики.
Что происходит с ценами на нефть
В первый день июля стоимость нефти снизилась. Основная причина — опасения по поводу рецессии, что в свою очередь приводит к снижению фондовых индексов третью неделю подряд.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent, по данным Investing, по состоянию на 1 июля 8:36 по киевскому времени подешевели на 0,22% — до 108,79 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе подешевели на 0,44% до 105,27 долларов за баррель.
Напомним, что рыночная стоимость флагманской российской нефти марки Urals подорожала за последний месяц на 15 долларов — до 90 долларов за баррель.
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