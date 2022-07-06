Volvo в течение года проведет сокращение сотрудников в россии — Finance.ua
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Volvo в течение года проведет сокращение сотрудников в россии

Фондовый рынок
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Volvo в течение года проведет сокращение сотрудников в россии
Volvo в течение года проведет сокращение сотрудников в россии
Автопроизводитель Volvo Group проведет сокращение сотрудников в рф в течение года. Компания производила грузовики на заводе в Калуге, который сейчас находится в простое.
Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на российский офис Volvo Group.
Отмечается, что завод по выпуску грузовиков Volvo Trucks в Калуге сейчас простаивает, но компания не принимала решения о выходе с российского рынка.
В компании объяснили решение сократить персонал адаптацией операционной деятельности Volvo Group в связи с изменившимися рыночными условиями в россии. Сокращение персонала в подразделениях Volvo Group в россии пройдет в этом году, сейчас российский офис определяет его масштабы.

Российский экономический корабль, иди на##й 🧐

Завод в Калуге по-прежнему будет находиться в режиме прекращения работы.
«Пока рано говорить, что будет дальше с производственными площадками Volvo Group в россии. Компания не принимала решения о выходе с рынка», — заявили в российском офисе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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