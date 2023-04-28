В россии официально объявили о полном отказе от доллара в международной торговле — Finance.ua
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В россии официально объявили о полном отказе от доллара в международной торговле

Мир
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В россии официально объявили о полном отказе от доллара в международной торговле
В россии официально объявили о полном отказе от доллара в международной торговле
российская федерация почти полностью отказалась от валют «недружественных» стран в трансграничных расчетах.
Об этом сказал заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.
«Я думаю, что ни для кого не секрет, что расчеты „рубль — доллар“ трансграничные практически... я бы сказал, что их нет. [Есть] отдельно взятые эпизоды, которые изредка происходят — с точки зрения системных их нет», — заявил Моисеев.
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По словам замминистра, в паре «рубль — евро» трансграничные расчеты еще «немного» производятся. Однако постепенно они тоже «сходят на нет», отметил он.
Моисеев пояснил, что снижение трансграничных расчетов в валютах западных стран связано с блокированием российских счетов за границей и с процедурой комплаенса, занимающей недели. Более того, российские лица банально не хотят использовать доллары и евро в расчетах, потому что деньги могут не дойти до адресата, добавил замминистра.
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За прошлый год доля рубля и юаня в расчетах за экспорт сравнялась с долларом и евро, констатировал ЦБ. По данным банковского регулятора, на юань и рубль пришлось 48% расчетов за экспорт и такая же доля — на доллар и евро. В 2022 году доля юаня выросла в 30 раз, с 0,5 до 16%, а рубля — с 12 до 34%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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