В россии официально объявили о полном отказе от доллара в международной торговле — Finance.ua

В россии официально объявили о полном отказе от доллара в международной торговле Сегодня 11:13 — Мир

В россии официально объявили о полном отказе от доллара в международной торговле

российская федерация почти полностью отказалась от валют «недружественных» стран в трансграничных расчетах.

Об этом сказал заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.

«Я думаю, что ни для кого не секрет, что расчеты „рубль — доллар“ трансграничные практически... я бы сказал, что их нет. [Есть] отдельно взятые эпизоды, которые изредка происходят — с точки зрения системных их нет», — заявил Моисеев.

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По словам замминистра, в паре «рубль — евро» трансграничные расчеты еще «немного» производятся. Однако постепенно они тоже «сходят на нет», отметил он.

Моисеев пояснил, что снижение трансграничных расчетов в валютах западных стран связано с блокированием российских счетов за границей и с процедурой комплаенса, занимающей недели. Более того, российские лица банально не хотят использовать доллары и евро в расчетах, потому что деньги могут не дойти до адресата, добавил замминистра.

За прошлый год доля рубля и юаня в расчетах за экспорт сравнялась с долларом и евро, констатировал ЦБ. По данным банковского регулятора, на юань и рубль пришлось 48% расчетов за экспорт и такая же доля — на доллар и евро. В 2022 году доля юаня выросла в 30 раз, с 0,5 до 16%, а рубля — с 12 до 34%.

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УНІАН По материалам:

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