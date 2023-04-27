Юань опередил доллар и стал самой используемой валютой в трансграничных операциях Китая — Finance.ua

Юань опередил доллар и стал самой используемой валютой в трансграничных операциях Китая Сегодня 18:00 — Валюта

Юань опередил доллар и стал самой используемой валютой в трансграничных операциях Китая

Юань опередил доллар и стал наиболее используемой валютой в трансграничных операциях Китая. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Юань стал наиболее широко используемой валютой для трансграничных операций в Китае в марте, впервые обогнав доллар.

Трансграничные платежи и поступления в юанях выросли до рекордных 549,9 миллиардов долларов в марте с 434,5 миллиардов долларов месяцем ранее, согласно подсчетам на основе данных Государственного управления иностранной валюты.

По подсчетам, юань использовался в 48,4% всех трансграничных транзакций, тогда как доля доллара снизилась до 46,7% с 48,6% месяцем ранее. Объем трансграничных операций охватывает как текущий, так и капитальный счета.

Отмечается, что Китай уже давно способствует использованию юаней для расчетов за рубежом в рамках усилий по интернационализации использования своей валюты.

Использование юаня в финансировании мировой торговли остается низким, хотя оно демонстрирует стабильный рост.Данные SWIFT показали, что доля юаня в мировых валютных операциях для финансирования торговли выросла до 4,5% в марте, тогда как доллар составлял 83,71%.

УНН По материалам:

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