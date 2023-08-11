В россии начались веерные отключения электроэнергии — Finance.ua

В россии начались веерные отключения электроэнергии
В россии начались веерные отключения электроэнергии из-за сильной жары. Более того, ситуация настолько усложнилась, что рф ограничила переток мощности в Китай.
Об этом сообщают РосСМИ.
«Минэнерго рф заявляет о трудностях в работе „единой энергосистемы“ из-за летней жары, что повлекло за собой отключение или аварии в некоторых регионах», — сказано в сообщении.
Также в российском ведомстве оправдывают высокая аварийность повышенным потреблением электроэнергии. Такая ситуация происходит и на Востоке рф, где появился дефицит в системе.
Однако россиянам обещают компенсировать дефицит, увеличив загрузку ГЭС. Однако в то же время в Минэнерго рф отмечают необходимость соблюдения правил использования водных ресурсов, что может значительно ограничить работу ГЭС.
В настоящее время россии пришлось ограничить перетоки мощности в Китай. Как долго это будет продолжаться, не известно.
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