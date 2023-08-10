Швеция планирует построить не менее 10 ядерных реакторов до 2045 года — Finance.ua

Швеция планирует построить не менее 10 ядерных реакторов до 2045 года Сегодня 19:15 — Энергетика

Швеция планирует построить не менее 10 ядерных реакторов до 2045 года

Правительство Швеции заявило о необходимости утроить мощности ядерной энергетики в течение нескольких следующих десятилетий, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию.

Об этом сообщает Bloomberg

Новые атомные станции являются основой стратегии правительства по расширению производства электроэнергии. В настоящее время в скандинавской стране работает шесть реакторов.

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Министр по вопросам климата и окружающей среды Швеции Ромина Пурмохтари отметила, что стране нужны все новые энергетические мощности, которые она может получить, поскольку спрос может удвоиться в течение следующих нескольких десятилетий на фоне электрификации промышленности и транспорта.

«До 2045 года необходимо построить как минимум 10 новых обычных реакторов», — заявила Пурмохтари.

Vattenfall AB и финский Fortum Oyj изучают создание небольших модульных реакторов, которые могут быть сданы в эксплуатацию в первой половине следующего десятилетия.

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