В россии начали блокировать нелегально ввезенные авто — Finance.ua

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В россии начали блокировать нелегально ввезенные авто

Технологии&Авто
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В россии начали блокировать нелегально ввезенные авто
В россии начали блокировать нелегально ввезенные авто
Несмотря на санкции, в россию продолжают нелегально импортировать иномарки. Теперь производители стали блокировать такие автомобили.
Об этом сообщили на сайте The Moscow Times.
Многочисленные санкции и выход многих мировых автопроизводителей с рынка рф побудили россиян заняться параллельным импортом иномарок. Эта схема позволяла ввозить в россию новые автомобили, которые предназначались для других стран.
Теперь такие автомобили блокируются при обслуживании в несертифицированных сервисных центрах. Проблема уже затронула многие модели BMW, Mercedes и Renault.
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У некоторых автомобилей при подключении диагностического оборудования срабатывают противоугонные системы. При этом поддержка программного обеспечения для импортных автомобилей в россии прекращена.
Еще одна проблема для россиян в том, что они больше не могут сделать дубликат ключа и узнать историю техобслуживания своего транспортного средства. Эта проблема встречается на автомобилях Volkswagen, Skoda, Audi, Mercedes-Benz, BMW, Kia и Hyundai.
Чаще всего блокирование затрагивает премиальные модели. В 2022 году в рф импортировали около 60 тысяч таких авто.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
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