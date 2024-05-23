В рф собираются повысить налог на прибыль, что может привлечь дополнительные $14,2 млрд — Finance.ua
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В рф собираются повысить налог на прибыль, что может привлечь дополнительные $14,2 млрд

Мир
13
В рф намекнули на возможность повышения налога на прибыль с 20% до 25%, что, по словам российского Минфина, может привлечь дополнительные 14,2 млрд долларов в бюджет агрессора.
Об этом сообщает Reuters.
Руководитель рф владимир путин предложил повысить налоги для компаний и состоятельных граждан, что вызвало реакцию в российском Минфине.
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В Министерстве финансов рф рассматривают возможность введения повышенного налога на прибыль, но при этом отменить «курсовые» экспортные пошлины. россия ввела экспортные пошлины, привязанные к курсу рубля к доллару, с 1 октября 2023 года до конца 2024 года на широкий спектр товаров, в то время как единовременный налог на прибыль в 2023 году принес казне 3,53 млрд долл.
Глава российского Минфина Антон Силуанов намекнул на повышение ставки корпоративного налога до 25%, как в Китае и Иране. По оценкам главного экономиста российского государственного банка развития «ВЭБ» Андрея Клепача, такое повышение налога на 5% принесло бы дополнительно 1,9 триллиона рублей в казну.
По материалам:
Економічна Правда
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