В рф собираются повысить налог на прибыль, что может привлечь дополнительные $14,2 млрд Сегодня 18:30 — Мир

В рф намекнули на возможность повышения налога на прибыль с 20% до 25%, что, по словам российского Минфина, может привлечь дополнительные 14,2 млрд долларов в бюджет агрессора.

Об этом сообщает Reuters.

Руководитель рф владимир путин предложил повысить налоги для компаний и состоятельных граждан, что вызвало реакцию в российском Минфине.

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В Министерстве финансов рф рассматривают возможность введения повышенного налога на прибыль, но при этом отменить «курсовые» экспортные пошлины. россия ввела экспортные пошлины, привязанные к курсу рубля к доллару, с 1 октября 2023 года до конца 2024 года на широкий спектр товаров, в то время как единовременный налог на прибыль в 2023 году принес казне 3,53 млрд долл.

Глава российского Минфина Антон Силуанов намекнул на повышение ставки корпоративного налога до 25%, как в Китае и Иране. По оценкам главного экономиста российского государственного банка развития «ВЭБ» Андрея Клепача, такое повышение налога на 5% принесло бы дополнительно 1,9 триллиона рублей в казну.

Економічна Правда По материалам:

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