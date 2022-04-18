В рф крупные ритейлеры приостановили открытие новых магазинов — Finance.ua
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В рф крупные ритейлеры приостановили открытие новых магазинов

Сегодня 14:33Фондовый рынок
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В рф крупные ритейлеры приостановили открытие новых магазиновВ рф крупные ритейлеры приостановили открытие новых магазинов
В рф крупные ритейлеры, включая X5 Group, «ВкусВилл» и «Азбука вкуса» приостанавливают открытие новых точек и реорганизуют команды, отвечающие за создание новых направлений бизнеса.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
«Источник на рынке рассказал, что X5 Group расформировала региональную команду развития „Перекрестков“, один из попавших под сокращение сотрудников это подтвердил. Представитель Х5 Group уточнил, что сотрудники отдела развития „Перекрестка“ переводятся на другие направления, поскольку программы открытия и реконструкции магазинов приостановлены до конца апреля для пересмотра капитальных инвестиций на 2022 год», — говорится в статье.
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Сеть «ВкусВилл» заморозила часть проектов, сосредоточившись на направлениях с краткосрочным результатом, а уволившиеся сотрудники перераспределены на другие задачи.
В «Азбуке вкуса» отметили, что несколько сокращают открытие новых точек, но на персонале это не сказалось.
Источники издания рассказали, что от планов открыть до 1000 новых магазинов в этом году отказался один из алкогольных ритейлеров, открытие новых точек приостановили и непродуктовые ретейлеры, в том числе «М.Видео-Эльдорадо» и Inventive Retail Group (руководит re:Store и Samsung).
В «М.Видео-Эльдорадо» объяснили это изменением цепочек снабжения, ценовых условий закупок и ростом стоимости финансовых затрат. В настоящее время группа ведет переговоры с владельцами помещений по оптимизации арендных ставок и стремится повысить эффективность использования складов.
«Пауза в развитии выглядит сейчас обоснованно — через несколько месяцев арендные ставки снизятся, количество доступных объектов возрастет», — заявил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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