Банк SEB прекращает платежи в рф и беларусь — Finance.ua

Банк SEB прекращает платежи в рф и беларусь

Сегодня 08:24 — Фондовый рынок

Банк SEB прекращает платежи в рф и беларусь

Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) начиная с июня прекратит производить платежи в россию и беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Платежные услуги будут предоставляться до 31 мая включительно, после этого все поступающие платежи будут возвращаться отправителю», — говорится в сообщении.

В банке объяснили, что из-за войны в Украине и западных санкций операции с россией и белорусью «становятся крайне сложными и рискованными».

В будущем платежные услуги для российских или белорусских клиентов будут предоставляться только в исключительных случаях, добавили в финучреждении. Среди таких случаев — выплата пенсий или определенные гуманитарные ситуации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.