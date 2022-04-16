Банк SEB прекращает платежи в рф и беларусь — Finance.ua

«Платежные услуги будут предоставляться до 31 мая включительно, после этого все поступающие платежи будут возвращаться отправителю», — говорится в сообщении.
В банке объяснили, что из-за войны в Украине и западных санкций операции с россией и белорусью «становятся крайне сложными и рискованными».
В будущем платежные услуги для российских или белорусских клиентов будут предоставляться только в исключительных случаях, добавили в финучреждении. Среди таких случаев — выплата пенсий или определенные гуманитарные ситуации.