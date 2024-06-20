В результате российского обстрела повреждены энергообъекты в четырех областях — Finance.ua

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В результате российского обстрела повреждены энергообъекты в четырех областях

Энергетика
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В результате российского обстрела повреждены энергообъекты в четырех областях
В результате российского обстрела повреждены энергообъекты в четырех областях
В ночь на 20 июня российские войска обстреляли Украину, в результате чего повреждены энергообъекты в четырех областях.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Отмечается, что беспилотники нанесли массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины.

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В результате повреждено оборудование на энергообъектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях. Последствия уточняются.
В пресс-службе ДТЭК сообщили, что российские военные ночью 20 июня атаковали теплоэлектростанцию ​​ДТЭК, в результате чего трое энергетиков получили ранения, также серьезно повреждено оборудование станции.
ДТЭК напомнил, что это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании за последние 3 месяца.
«С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 53 работника были ранены, 3 энергетика погибли», — говорится в сообщении.
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В Укрэнерго вечером 19 июня также сообщили, что 20 июня графики отключений электроэнергии будут действовать с 06:00 до 24:00.
С 06:00 до 24:00 потребление будет ограничиваться по установленным облэнерго графикам
В Укрэнерго отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будет уведомлено дополнительно.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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