В результате российского обстрела повреждены энергообъекты в четырех областях — Finance.ua

В результате российского обстрела повреждены энергообъекты в четырех областях Сегодня 09:45 — Энергетика

В результате российского обстрела повреждены энергообъекты в четырех областях

В ночь на 20 июня российские войска обстреляли Украину, в результате чего повреждены энергообъекты в четырех областях.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Отмечается, что беспилотники нанесли массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины.

В результате повреждено оборудование на энергообъектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях. Последствия уточняются.

В пресс-службе ДТЭК сообщили , что российские военные ночью 20 июня атаковали теплоэлектростанцию ​​ДТЭК, в результате чего трое энергетиков получили ранения, также серьезно повреждено оборудование станции.

ДТЭК напомнил, что это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании за последние 3 месяца.

«С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 53 работника были ранены, 3 энергетика погибли», — говорится в сообщении.

В Укрэнерго вечером 19 июня также сообщили , что 20 июня графики отключений электроэнергии будут действовать с 06:00 до 24:00.

С 06:00 до 24:00 потребление будет ограничиваться по установленным облэнерго графикам

В Укрэнерго отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будет уведомлено дополнительно.

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