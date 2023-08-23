В результате атаки дронов на порт Измаил уничтожено 13 тысяч тонн зерна — Мининфраструктуры Сегодня 19:45 — Казна и Политика

В результате атаки дронов на порт Измаил уничтожено 13 тысяч тонн зерна — Мининфраструктуры

В результате российской атаки дронами типа Shahed на порт Измаил уничтожено 13 тысяч тонн зерна.

Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Ночью против 23 августа войска рф еще раз атаковали Одесчину дронами. В результате атаки повреждены и разрушены зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье, в том числе складские помещения и административные здания. Это была уже восьмая по счету атака на портовую инфраструктуру после выхода россии из «зерновой инициативы».

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По словам Кубракова, уничтоженная россиянами агропродукция предназначалась Египту и Румынии.

«россия системно бьет по зерновым емкостям и складам для остановки агроэкспорта. Только за эту ночь на 15% была снижена экспортная мощность порта Измаил. До этого был порт Рени и 35 тысяч тонн уничтоженного там зерна», — отметил министр.

Итого за месяц атак на порты Украины уничтожено 270 тысяч тонн зерна.

Кубраков заявил, что атаки на зерновую инфраструктуру — это атаки на страны Африки и Азии, которым уже не хватает еды, и на продовольственные мировые рынки.

«Не допустить больших разрушений — это задача не только Украины, но и мира. Мощные системы защиты наших портов — это то, что может сломать их планы. Украина борется и мир должен бороться вместе с нами», — заявил Кубраков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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