В «Резерв+» добавят новые виды отсрочек — Finance.ua

В «Резерв+» добавят новые виды отсрочек
Министерство обороны готовит новые отсрочки в Резерв+. Согласно анонсу, они станут доступны украинцам уже в конце июля — начале августа.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.
Так, планируется запустить отсрочки в несколько кликов для следующих категорий:
- научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профобразования — если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;
- граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, — при условии, что этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС.
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«Понимаю, как важно сейчас иметь возможность оформить отсрочку онлайн без лишних очередей и привязки к ТЦК. Поэтому работаем над тем, чтобы как можно быстрее расширить сервис и для других категорий», — написала чиновница.
Также, по ее словам, следующими, кому станет доступна отсрочка в Резерв+, станут семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.
Чтобы оформить отсрочку в «Резерв+», нужно:
- нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+;
- выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку»;
- выбрать подходящую категорию;
- ждать уведомления с результатом.
Напомним, за год работы мобильного приложения «Резерв+» количество пользователей достигло более 4 миллионов.
Также недавно Министерство обороны запустило бета-тестирование функции оплаты штрафов за нарушение правил военного учета в приложении «Резерв+».
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