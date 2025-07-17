В «Резерв+» добавят новые виды отсрочек — Finance.ua

В «Резерв+» добавят новые виды отсрочек Сегодня 15:24

В «Резерв+» добавят новые виды отсрочек

Министерство обороны готовит новые отсрочки в Резерв+. Согласно анонсу, они станут доступны украинцам уже в конце июля — начале августа.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Так, планируется запустить отсрочки в несколько кликов для следующих категорий:

научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профобразования — если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, — при условии, что этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС.

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«Понимаю, как важно сейчас иметь возможность оформить отсрочку онлайн без лишних очередей и привязки к ТЦК. Поэтому работаем над тем, чтобы как можно быстрее расширить сервис и для других категорий», — написала чиновница.

Также, по ее словам, следующими, кому станет доступна отсрочка в Резерв+, станут семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.

Чтобы оформить отсрочку в «Резерв+», нужно:

нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+;

выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку»;

выбрать подходящую категорию;

ждать уведомления с результатом.

Напомним, за год работы мобильного приложения «Резерв+» количество пользователей достигло более 4 миллионов.

Также недавно Министерство обороны запустило бета-тестирование функции оплаты штрафов за нарушение правил военного учета в приложении «Резерв+».

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