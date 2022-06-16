В рейтинге брендов сменился лидер: сколько стоит самая дорогая в мире компания — Finance.ua
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В рейтинге брендов сменился лидер: сколько стоит самая дорогая в мире компания

Сегодня 15:30Фондовый рынок
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В рейтинге брендов сменился лидер: сколько стоит самая дорогая в мире компанияВ рейтинге брендов сменился лидер: сколько стоит самая дорогая в мире компания
Apple вернула себе титул самого ценного бренда в мире, впервые за три года сместив с первого места конкурента Amazon. Согласно исследованию Kantar, стоимость бренда производителя iPhone в этом году достигла 947 млрд долларов, в то время как Amazon опустилась на третье место.
Об этом сообщает Bloomberg.
Последний раз Apple была названа самым дорогим брендом в 2015 году.
Лидер прошлого года — Amazon — сумел увеличить стоимость своего бренда лишь на 3% (до $705,6 млрд), компания опустилась на третью позицию.
Четвертую строчку в рейтинге сохранила Microsoft (рост на 49%, до $611,5 млрд), пятую — китайский интернет-гигант Tencent, несмотря на падение стоимости бренда на 11%, до $214 млрд.
В десятку самых дорогих брендов мира также вошли McDonald’s (+27%, $196,5 млрд), Visa (цена осталась на уровне $191 млрд), Facebook (падение на 18%, до $186,4 млрд), Alibaba (снижение на 29%, до $170 млрд) и Louis Vuitton (рост на 64%, до $124,3 млрд).
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Самым быстрым брендом стал Cartier, стоимость которого взлетела за год на 88% — до $10,1 млрд. На 83% подорожал бренд YouTube, до $86,2 млрд, на 78% выросла стоимость бренда Tesla, до $75,9 млрд.
В этом году в рейтинг попали 11 новых компаний, в том числе Saudi Aramco (сразу 16-е место с показателем $99,3 млрд), индийская ІТ-компания Infosys (64-е место, $33,6 млрд), ритейлер Target (90-е место, $23,5 млрд) и сеть ресторанов быстрого питания KFC (95-е место, $22,3 млрд). Сотни самых дорогих брендов замыкает банк Morgan Stanley ($21,2 млрд).
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К слову, Louis Vuitton, принадлежащий LVMH SE, стал первым люксовым брендом, вошедшим в десятку лучших после роста стоимости на 64% до 124,2 млрд долларов, несмотря на то, что потребители медленно возвращаются после пандемии. Tesla Inc. подскочила на 18 позиций и заняла 29-е место, став ведущим автомобильным брендом из-за всплеска интереса к электромобилям.
Общая стоимость ста входящих в рейтинг брендов за год увеличилась на 23% и составила почти $8,7 трлн, что является новым рекордом.
В опросе Kantar пытается оценить влияние бренда на рыночную стоимость компании и способность генерировать продажи.
По материалам: РБК-Україна
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