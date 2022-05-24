Для нас важно, чтобы мировые бренды ушли из россии и пришли в Украину – Зеленский — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Для нас важно, чтобы мировые бренды ушли из россии и пришли в Украину – Зеленский

Сегодня 17:00Казна и Политика
42
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины важно, чтобы мировые бренды и компании ушли с российского рынка и пришли в нашу страну.
Об этом он сказал во время онлайн-общения в Украинском доме в Давосе в формате «вопросы — ответы».
«Сегодня уже, когда мы готовим восстановление нашей страны после победы — это обязательно произойдет, война закончится — для нас очень важно, чтобы мировые компании, мировые бренды ушли с российского рынка и пришли к нам», — сказал Зеленский.
Читайте также
Он подчеркнул, что это наибольшая помощь, которую могут предоставить Украине представители крупного бизнеса.
«Это будет, во-первых, трудоустройство. Во-вторых, такие бренды должны быть в развитой стране, и именно такую мы строим, а третье — что-то такое, мне кажется, плохое за то, что сделала россия, вы им должны также сделать. Мне кажется, это справедливо», — сказал Зеленский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.