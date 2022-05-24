Для нас важно, чтобы мировые бренды ушли из россии и пришли в Украину – Зеленский — Finance.ua

Для нас важно, чтобы мировые бренды ушли из россии и пришли в Украину – Зеленский

Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины важно, чтобы мировые бренды и компании ушли с российского рынка и пришли в нашу страну.

Об этом он сказал во время онлайн-общения в Украинском доме в Давосе в формате «вопросы — ответы».

«Сегодня уже, когда мы готовим восстановление нашей страны после победы — это обязательно произойдет, война закончится — для нас очень важно, чтобы мировые компании, мировые бренды ушли с российского рынка и пришли к нам», — сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что это наибольшая помощь, которую могут предоставить Украине представители крупного бизнеса.

«Это будет, во-первых, трудоустройство. Во-вторых, такие бренды должны быть в развитой стране, и именно такую мы строим, а третье — что-то такое, мне кажется, плохое за то, что сделала россия, вы им должны также сделать. Мне кажется, это справедливо», — сказал Зеленский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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