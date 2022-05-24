Ритейлеры Apple в россии стали закрывать магазины из-за дефицита товара — Finance.ua

Ритейлеры Apple в россии стали закрывать магазины из-за дефицита товара

Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

Официальные ритейлеры Apple в россии — re:Store и iPort — стали закрывать магазины, перенаправляя дефицитную технику в точки с более высоким трафиком.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Отмечается, что авторизованные дилеры Apple, среди которых re:Store и iPort, закрывают убыточные магазины, чтобы перераспределить дефицитный товар в точках, аккумулирующих наибольшую прибыль.

Розничная сеть re:Store (входит в Inventive Retail Group, IRG) начала закрывать магазины в Москве и регионах, iPort — в Санкт-Петербурге.

По данным газеты, в минувшие выходные прекратил работать магазин re:Store в ТЦ «Фестиваль» на Мичуринском проспекте, неделей ранее — на Кутузовском проспекте. По информации, опубликованной компанией на сайте, «временно закрыты» восемь точек в Москве и часть в регионах — Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и других городах.

Всего в сети 87 магазинов. В IRG не стали комментировать ситуацию.

Собеседник на рынке недвижимости рассказал, что IRG остановила работу магазинов на три месяца, чтобы перестроить логистику.

«Ритейлер договаривается с владельцами помещений о прекращении работы и окончательно закрывает только точки, где не удается договориться об арендных каникулах или скидках», — сказал он.

Другой источник предположил, что компания хочет наладить параллельный импорт. Собеседник среди управляющих ТЦ сообщил, что ему не известно о расторжении договоров аренды.

На сайте iPort (компания «Портативная техника» зарегистрирована в 2005 году в Санкт-Петербурге, принадлежит Андрею Годунову) сообщается, что она «временно закрыла по техническим причинам» четыре магазина в Санкт-Петербурге. Всего в сети 28 магазинов в разных регионах.

В iPort не ответили на запрос газеты.

Официальным продавцом оборудования Apple в России также является Cstore (принадлежит «Связному», около 30 магазинов), в этой компании отказались от комментариев.

По словам собеседника на рынке дистрибьюции электроники, основная причина закрытия магазинов техники Apple — дефицит товара и снижение спроса на смартфоны. Продажа смартфонов в россии в апреле снизилась, по данным ритейлеров, на 30%, а преимущества пользователей сместились в сторону бюджетных китайских моделей: в тройку лидеров вошел Realme, вытеснив Apple на четвертое место.

При этом с наличием техники американского бренда на складах сейчас ситуация наихудшая, отметил собеседник, запасов «хватит только до третьего квартала».

По словам собеседника, re:Store и iPort опасаются продавать товары, ввозимые по схеме параллельного импорта, поскольку рассчитывают на возобновление отношений с Apple.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.