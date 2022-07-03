В рамках льготного импорта в Украину поступило товаров на $3,3 млрд: какую продукцию завозили чаще всего — Finance.ua

В рамках льготного импорта в Украину поступило товаров на $3,3 млрд: какую продукцию завозили чаще всего Сегодня 09:43 — Казна и Политика

В рамках льготного импорта в Украину поступило товаров на $3,3 млрд: какую продукцию завозили чаще всего

В период действия налоговых льгот на импорт (апрель-июнь) в Украину ввезли около 1,208 млн тонн товаров на сумму $3,3 млрд. Ориентировочная сумма предоставленной налоговой и таможенной льготы составила 15,8 млрд грн.

Об этом сообщил замглавы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

По его словам, до 1 июля для предприятий, которые ввозили товары, отсутствовала пошлина, а для предпринимателей, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, — пошлина и НДС.

Пятерка самых распространенных ввозимых «упрощенцами» товаров выглядит так:

мобильные телефоны — на $128 млн;

помидоры — $40 млн;

тракторы — $35 млн;

свинина — $31 млн;

шины — $29 млн.

Напомним, за весь период действия бесплатной растаможки в страну поступило 236 792 транспортных средства, сумма предоставленной льготы составила 26,1 млрд грн. В частности, в июне ввезли больше всего машин — 105,3 тыс, или 44% от общего числа. В последние дни суточные темпы увеличились до 7500 тыс. автомобилей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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