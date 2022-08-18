В Раде заговорили о принудительных мерах для женщин, которые не встанут на военный учет — Finance.ua

В Раде заговорили о принудительных мерах для женщин, которые не встанут на военный учет Сегодня 08:32 — Казна и Политика

В Раде заговорили о принудительных мерах для женщин, которые не встанут на военный учет

В отношении женщин, которые будут систематически уклоняться от процедуры постановки на военный учет, могут принимать принудительные меры со стороны государства.

Об этом на брифинге, который проходил 17 августа, заявил нардеп, член профильного комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский.

По его словам, некоторые категории женщин, которые не станут на военный учет до 1 октября, пока не будут наказываться.

Однако, как предупреждает Федор Вениславский, нарушение этой процедуры будет предусматривать административную ответственность. К тому же нардеп не исключает применения принудительных мер в отношении женщин, систематически игнорирующих постановку на военный учет.

Еще до полномасштабной агрессии Главнокомандующий ВСУ издал приказ о расширении перечня таких военно-учетных или других специальностей женщин, необходимых для безопасности и обороны, которые должны стать на военный учет. В феврале этот вопрос был актуализирован. Речь идет о том, чтобы довести данную процедуру до логического завершения. Перечень был расширен — работники медицинской сферы, работники сферы питания, технологи пищевой продукции для ВСУ, продолжил нардеп и добавил, что перечисленные категории женщин обязаны стать на военный учет до 1 октября, как этого требует законодательство.

Справка Finance.ua:

Напомним, в начале июля в СМИ появилась информация о том, что военнообязанным женщинам могут запретить выезжать из Украины с 1 октября;

также сообщалось, что Минобороны Украины анонсировало штрафы для женщин, уклоняющихся от постановки на военный учет. Ведомство заверило, что до конца 2022 года подобные санкции не будут применяться, но после Нового года государство может использовать наказание.



Фокус По материалам:

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