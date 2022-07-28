Военным придется подождать "боевых" выплат по 30 тыс. и 100 тыс. грн – Минобороны — Finance.ua

Военным придется подождать "боевых" выплат по 30 тыс. и 100 тыс. грн – Минобороны Сегодня 15:53 — Личные финансы

Военным придется подождать "боевых" выплат по 30 тыс. и 100 тыс. грн – Минобороны

Украинские военнослужащие уже через несколько дней получат дополнительные выплаты за выполнение боевых заданий, пока что платежи обрабатываются. Речь идет о т.н. боевых выплатах в 30 тыс. и 100 тыс. грн.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр на брифинге . Тех, кто еще не получил деньги, она попросила не волноваться и подождать пару дней.

«Дополнительные выплаты — или, как их называют сейчас, боевые, 30 тысяч и 100 тысяч — сейчас еще продолжают прорабатываться, потому что это огромные объемы проплат. Это продлится еще несколько дней», — отметила Маляр.

По ее словам, все остальные средства были перечислены военным частям вовремя и в полном объеме. Речь идет о должностных окладах, выплатах за звание и выслугу лет.

Справка Finance.ua:

В июле Кабинет Министров принял решение изменить механизм выплат в размере 30 тыс. и 100 тыс. грн в месяц. Если раньше на меньшую сумму могли рассчитывать все военные, по новым правилам это коснется только тех, кто находится в зоне боевых действий. Так, теперь:

дополнительное вознаграждение в 30 тыс. грн во время военного положения выплачиваться украинским военным, находящимся в зоне боевых действий или временной оккупации и оцеплении;

100 тысяч гривен смогут получить те, кто выполняет боевые задания, находясь в зоне боевых действий.

Правительство приняло постановление, предусматривающее дополнительное вознаграждение военным, 28 февраля. С тех пор и до последних изменений 30 тыс. гривен во время военного положения могли получить все военные, а 100 тысяч гривен — участники боевых действиях на передовой.

Обозреватель По материалам:

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