В Раде рассказали, планируют ли новое повышение налогов в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Раде рассказали, планируют ли новое повышение налогов в 2025 году

Казна и Политика
262
В Раде рассказали, планируют ли новое повышение налогов в 2025 году
В Раде рассказали, планируют ли новое повышение налогов в 2025 году
Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что повышение налогов «задним числом» было вынужденным и принципиальным. При этом, по его словам, в 2025 году налоги не будут повышаться снова.
Об этом он рассказал в интервью «Суспільному».
«На 2025 год Украина полностью обеспечена в части бюджетных поступлений. Те 140 миллиардов гривен, которые мы получаем благодаря уже принятому закону — они уже сочтены в бюджете на следующий год, поэтому мы не видим никаких рисков в развитии базового сценария. Но можем иметь пессимистический сценарий — это если на фронте будет негативное развитие событий, и потребуются дополнительные поступления, то не исключаются ли другие решения», — сказал Гетманцев.
Читайте также
По его словам, решение о повышении налогов «задним числом» вполне обоснованно.
«Это было вынужденное решение. Принципиальная позиция была не принимать законы под елку, но война меняет подходы. Выбрали плохой, но более легкий вариант. Для граждан с 1 декабря, а для ФЛП с 1 января 2025 года», — сказал председатель профильного комитета ВР.
Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла во втором чтении закон об увеличении налогов. Принятый документ, в частности, не предусматривает увеличения военного сбора для военнослужащих. 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов.
Читайте также
Закон о повышении налогов вступил в силу 1 декабря 2024 года, сообщил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
4 декабря Рада проголосовала за закон, согласно которому повышение налогов для ФЛП заработает с 1 января 2025 года.

Что предусматривает закон о повышении налогов:

  • повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%;
  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 1% от дохода плательщиками единого налога третьей группы;
  • установление военного сбора для физических лиц-предпринимателей — плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы на уровне 10% размера минимальной заработной платы (что эквивалентно 5% от двух размеров минимальной заработной платы).
  • уточнение срока применения предложенных законопроектом особенностей налогообложения военным сбором — до 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение;
  • установление базовой ставки налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.