В Раде рассказали, планируют ли новое повышение налогов в 2025 году — Finance.ua

В Раде рассказали, планируют ли новое повышение налогов в 2025 году Сегодня 14:03 — Казна и Политика

В Раде рассказали, планируют ли новое повышение налогов в 2025 году

Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что повышение налогов «задним числом» было вынужденным и принципиальным. При этом, по его словам, в 2025 году налоги не будут повышаться снова.

Об этом он рассказал в интервью «Суспільному».

«На 2025 год Украина полностью обеспечена в части бюджетных поступлений. Те 140 миллиардов гривен, которые мы получаем благодаря уже принятому закону — они уже сочтены в бюджете на следующий год, поэтому мы не видим никаких рисков в развитии базового сценария. Но можем иметь пессимистический сценарий — это если на фронте будет негативное развитие событий, и потребуются дополнительные поступления, то не исключаются ли другие решения», — сказал Гетманцев.

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По его словам, решение о повышении налогов «задним числом» вполне обоснованно.

«Это было вынужденное решение. Принципиальная позиция была не принимать законы под елку, но война меняет подходы. Выбрали плохой, но более легкий вариант. Для граждан с 1 декабря, а для ФЛП с 1 января 2025 года», — сказал председатель профильного комитета ВР.

Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла во втором чтении закон об увеличении налогов. Принятый документ, в частности, не предусматривает увеличения военного сбора для военнослужащих. 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов.

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Закон о повышении налогов вступил в силу 1 декабря 2024 года, сообщил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

4 декабря Рада проголосовала за закон, согласно которому повышение налогов для ФЛП заработает с 1 января 2025 года.

Что предусматривает закон о повышении налогов:

повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%;

установление обязанности уплаты военного сбора в размере 1% от дохода плательщиками единого налога третьей группы;

установление военного сбора для физических лиц-предпринимателей — плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы на уровне 10% размера минимальной заработной платы (что эквивалентно 5% от двух размеров минимальной заработной платы).

уточнение срока применения предложенных законопроектом особенностей налогообложения военным сбором — до 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение;

установление базовой ставки налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.

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