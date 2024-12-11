Гороховский рассказал, к чему приведет повышение налогов — Finance.ua

Гороховский рассказал, к чему приведет повышение налогов Сегодня 17:40

Скриншот с YouTube-канала «Бомбардир»

Украинский бизнес из-за повышения налогов еще больше уйдет в тень.

Об этом рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

По его словам, большой ошибкой является считать, что если государство повысит налоги, то оно соберет больше. «Привожу пример с нашей компанией Fintech Band. У нас средняя зарплата разработчика — более 3 тыс. долларов. И это абсолютно официальная зарплата. Вопрос: если я начну оплачивать им 2 тыс. долларов, а остальное буду платить в конверте, как это будет заметно? То есть я не буду платить минималку, но буду платить 1,5−2 тыс. долларов, а остальные будут в конвертах. Ты никогда это не поймаешь, но это не приведет к тому, что государство больше соберет. То есть, когда мы повышаем нагрузку… бизнес так устроен, что он пытается сохранить прибыльность и конкурентоспособность», — рассказал Гороховский.

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приведет к большей тенизации бизнеса. По мнению соучредителя monobank , нынешняя ситуация с повышением налогов во время войны

«Мы обращали внимание на то, что у государства много резервов. И перед тем как повышать налоги, нужно сделать домашнее задание», — говорит Гороховский.

По словам Гороховского, перед повышением налогов государству нужно было выполнить следующие действия:

убрать те госрасходы, которые не нужны;

сделать так, чтобы уже существующие налоги платили все;

детенизировать бизнес — чтобы крупные бизнесы, которые сейчас работают через ФЛП и платят минималку своим сотрудникам, а остальное дают в конверте, вышли из тени.

«А если ты пытаешься собрать налоги только с тех, кто их платит, не обращая внимания на находящуюся в тени большую часть экономики, это вызывает недопонимание с бизнесом. Поэтому мы были против этого повышения, ведь невозможно доить только тех, кто доится. Надо смотреть на тех, кто вообще ничего не отдает экономике», — отмечает банкир.

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов, а уже 1 декабря он вступил в силу.

Закон, среди прочего, предусматривает увеличение военного сбора с 1,5 до 5%. Кроме того, документ вводит 50% налог на банки, 25% ПП для финкомпаний и переход на помесячную отчетность по налогу на прибыль или на доходы (НДФЛ).

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