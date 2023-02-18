В Раде рассказали, когда поднимут зарплаты педагогам — Finance.ua

В Раде рассказали, когда поднимут зарплаты педагогам Сегодня 22:13 — Казна и Политика

В Раде рассказали, когда поднимут зарплаты педагогам

Заработные платы педагогам власти намерены поднять после завершения войны.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Поднятие зарплат педагогам было запланировано в первый год COVID-19. Но в тот момент поняли, что нужно удержать в стране медицинских работников, чтобы они не уехали за границу, потому что им сразу предлагали в Восточной Европе очень привлекательные заработные платы. Поэтому была необходимость медикам срочно поднять зарплаты и договориться, что в следующем году по меньшей мере до такого же уровня поднимаем зарплаты педагогам. Но, к сожалению, произошла полномасштабная война, которая уничтожила все планы. Но это будет первое, что будет сделано после войны — повышение зарплаты педагогам», — сказал Бабак.

Читайте также Эксперт рассказал, ждать ли украинцам повышения зарплат в этом году

На вопрос, не боятся ли власти, что те педагоги, которые выехали за границу в связи с войной, не вернутся в Украину, в частности из-за маленьких зарплат, председатель комитета ответил, что раньше провести повышение невозможно, поскольку все доходы бюджета идут на Вооруженные силы, а социальные выплаты финансируют международные партнеры.

«И говорить им, что мы здесь во время войны решили поднять зарплаты педагогам — профинансируйте это. Нам наши партнеры скажут: „При всем уважении, мы стараемся вам помогать, суммы измеряются десятками миллиардов долларов, а вы хотите нам еще прикинуть миллиард?“ Ну или брать долг. Это самый простой популистский выход: поднять сейчас зарплаты, занять деньги, чтобы наши дети потом их отдавали. Мы не можем себе этого позволить и не хотим этого делать», — подытожил Бабак.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.