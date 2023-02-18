В Раде рассказали, когда поднимут зарплаты педагогам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Раде рассказали, когда поднимут зарплаты педагогам

Казна и Политика
12
В Раде рассказали, когда поднимут зарплаты педагогам
В Раде рассказали, когда поднимут зарплаты педагогам
Заработные платы педагогам власти намерены поднять после завершения войны.
Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Поднятие зарплат педагогам было запланировано в первый год COVID-19. Но в тот момент поняли, что нужно удержать в стране медицинских работников, чтобы они не уехали за границу, потому что им сразу предлагали в Восточной Европе очень привлекательные заработные платы. Поэтому была необходимость медикам срочно поднять зарплаты и договориться, что в следующем году по меньшей мере до такого же уровня поднимаем зарплаты педагогам. Но, к сожалению, произошла полномасштабная война, которая уничтожила все планы. Но это будет первое, что будет сделано после войны — повышение зарплаты педагогам», — сказал Бабак.
Читайте также
На вопрос, не боятся ли власти, что те педагоги, которые выехали за границу в связи с войной, не вернутся в Украину, в частности из-за маленьких зарплат, председатель комитета ответил, что раньше провести повышение невозможно, поскольку все доходы бюджета идут на Вооруженные силы, а социальные выплаты финансируют международные партнеры.
Место для вашей рекламы
«И говорить им, что мы здесь во время войны решили поднять зарплаты педагогам — профинансируйте это. Нам наши партнеры скажут: „При всем уважении, мы стараемся вам помогать, суммы измеряются десятками миллиардов долларов, а вы хотите нам еще прикинуть миллиард?“ Ну или брать долг. Это самый простой популистский выход: поднять сейчас зарплаты, занять деньги, чтобы наши дети потом их отдавали. Мы не можем себе этого позволить и не хотим этого делать», — подытожил Бабак.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.