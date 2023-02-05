Эксперт рассказал, ждать ли украинцам повышения зарплат в этом году — Finance.ua

Эксперт рассказал, ждать ли украинцам повышения зарплат в этом году
В этом году повышение зарплат украинцев будет сильно отличаться в зависимости от секторов экономики, по которым война ударила очень непропорционально.
Об этом сообщил исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский в эфире информационного телемарафона.
«Я думаю, что оно (повышение зарплат. — Ред.) будет очень сильно отличаться в секторах экономики, потому что война очень непропорционально ударила и по людям, живущим в разных частях Украины, и по разным секторам. Чего можно точно не ожидать», увы, это снижения цен, но я думаю, что понемногу будут те производители, которые могут себе это позволить, те работодатели будут повышать зарплаты", — сказал Вышлинский.
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Эксперт объяснил, что во многих секторах экономики и регионах возникает проблема с рабочей силой, потому что многие находятся за рубежом, а также многие украинцы защищают страну в рядах Вооруженных сил.
«И в войну мы входили тоже с нехваткой людских ресурсов. Поэтому это будет давить и давать возможность, в частности, и работникам, тоже давить на работодателей, а работодателям нужно будет искать людей», — сказал Вышлинский.
Справка Finance.ua:
- до 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Украине составляла 6500 гривен, после повышения и сейчас составляет 6700 гривен. Согласно проекту государственного бюджета Украины на 2023 год в этом году минимальную заработную плату в Украине повышать не планируют;
- Согласно данным опроса robota.ua, большинство украинских работодателей планируют плодотворно наращивать команды в 2023 году.
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