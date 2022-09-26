В Раде предложили возобновить электронное декларирование и проверку деклараций — Finance.ua
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В Раде предложили возобновить электронное декларирование и проверку деклараций

Личные финансы
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В Раде предложили возобновить электронное декларирование и проверку деклараций
В Раде предложили возобновить электронное декларирование и проверку деклараций
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия внес в Верховную Раду законопроект о возобновлении электронного декларирования и проверок деклараций, остановленных в начале войны.
Об этом свидетельствует документ на сайте ВР.
Предполагается, что субъекты декларирования должны подать свои декларации в течение двух месяцев с момента принятия закона.
При этом законопроект назван изменениями в законодательство «в целях выполнения требований Европейской комиссии по приобретению Украиной статуса члена Европейского Союза».
Напомним, ранее стало известно, что правительство Польши не будет собирать налоги с беженцев из Украины, которые прибыли в эту страну после 24 февраля и с тех пор работают удаленно на своего украинского работодателя.

Справка Finance.ua:

  • часть уплаченных налогов государство может гражданину вернуть. Если ориентироваться на законодательство, процесс возврата при наличии оснований не должен быть сложным.
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По материалам:
РБК-Україна
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