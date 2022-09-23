В Раде предложили изменить процедуру вывода с рынка системно важного банка — Finance.ua
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В Раде предложили изменить процедуру вывода с рынка системно важного банка

Казна и Политика
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В Раде предложили изменить процедуру вывода с рынка системно важного банка
В Раде предложили изменить процедуру вывода с рынка системно важного банка
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 8069 о выводе с рынка системно важных банков в условиях военного положения.
Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.
Депутат отметил, что вывод учреждений будет происходить на основаниях, которые наступили во время агрессии рф против Украины. В случае принятия законопроекта процесс будет регулироваться Минфином, а предложения по конкретным банкам будет предоставлять Нацбанк.
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Чтобы национализировать финучреждение, его будут относить к категории неплатежеспособных, а дальше продавать за 1 грн. Докапитализацию со стороны государства проводить не планируют.
Кроме того, не изменят размер уставного капитала банка, не будут проводить деноминацию акций и обмен денежных обязательств на акции допэмиссии.
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Железняк пояснил, что вместо обмена вкладов на акции с последующим их выкупом государством вводят прекращение обязательств банка перед контролерами и собственниками существенного участия в нем, а также подсанкционными лицами с последующим зачислением средств по этим обязательствам в доход банка.
Также государство предлагает возмещение стоимости акций акционерам при ее превышении 1 грн по заключению аудиторской компании. Однако это будет возможно только после компенсации ущерба государству Украина от россии.

Банкопад 4.0: быть или не быть?

По материалам:
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