ФГВФЛ впервые выставил на аукционы право аренды объектов недвижимости «Мегабанка» — Finance.ua

ФГВФЛ впервые выставил на аукционы право аренды объектов недвижимости «Мегабанка» Вчера 14:39 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на открытые электронные аукционы право аренды недвижимого имущества АО «Мегабанк», находящегося в процессе ликвидации. Первые аукционы пройдут уже 27 сентября 2022 года в системе Prozorro.Продажи. Потенциальным арендаторам предлагаются четыре объекта недвижимости — бывшие отделения банка.

Право аренды недвижимого имущества, а именно: нежилое помещение общей площадью 114 кв. м, которое находится по адресу: Харьковская обл., город Первомайский, микрорайон 1/2, стр. 28, помещение 2,3. Стартовая цена лота (арендная плата в месяц) — 37 164, 00 грн. Более подробное описание объекта и условия участия в аукционе — по ссылке. Право аренды недвижимого имущества, а именно: 8/100 частей нежилого здания площадью 111,4 кв. м, которое находится по адресу: Харьковская область, г. Валки, площадь Центральная, стр. 3. Стартовая цена лота (арендная плата в месяц) — 36 427,80 грн. Детали и условия по ссылке. Право аренды недвижимого имущества, а именно: трехкомнатная квартира общей площадью: 75,1 кв. м, жилая площадь: 48,5 кв. м, по адресу: Черкасская обл., г. Смела, улица Независимости, стр. 18, квартира 12. Стартовая цена лота (арендная плата в месяц) — 28 913,50 грн. Подробности можно найти здесь. Право аренды недвижимого имущества, а именно: часть нежилого помещения, общей площадью 249,40 кв.м, расположено по адресу: г. Житомир, улица Победы, стр. 54. Стартовая цена лота (арендная плата в месяц) — 98 762,40 грн. Условия участия в аукционе ищите по ссылке.

Срок аренды каждого из объектов одинаков и составляет 12 месяцев.

Аукционы по передаче в аренду недвижимости пройдут открыто и прозрачно — по голландской модели с пошаговым снижением стартовой цены. Арендатором может стать каждый желающий, воспользовавшись одной из официальных торговых площадок, авторизованных в системе Prozorro.Продажи.

Напомним, денежные средства, полученные от управления активами, направляются на расчет с кредиторами банка.

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