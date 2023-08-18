В Раде предлагают ввести плату за аренду земли для государственных компаний — Finance.ua

В Раде предлагают ввести плату за аренду земли для государственных компаний
Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять проект закона об увеличении доходов местных бюджетов за счет арендной платы за земельные участки.
Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.
Цель законопроекта — установление правил налогообложения земельных участков, передаваемых в аренду хозяйственным обществам, образованным путем преобразования госпредприятия в порядке переоформления права постоянного пользования.
Что предлагают
Нардепы предлагают установить размер арендной платы для с/х угодий земельных участков сельхозназначения, нормативная денежная оценка которых проведена, переданных в аренду АО, ООО, 100% акций в уставном капитале которых принадлежат государству, образованному вследствие преобразования государственных предприятий, в постоянном пользовании которых находились земельные участки с/х назначения государственной собственности не менее 100 гектаров — в размере 12% их нормативной денежной оценки.
В то же время для с/х угодий земельных участков сельхозназначения, нормативная денежная оценка которых не проведена, переданных в аренду АО, ООО, 100% акций в уставном капитале которых принадлежат государству, образованному вследствие превращения государственных предприятий, в постоянном пользовании которых находились земельные участки с/х назначение государственной собственности не менее 100 гектаров арендная плата предлагается в размере 12% нормативной денежной оценки единицы площади пашни по АРК или области.
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