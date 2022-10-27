В Раде предлагают ввести новые штрафы для пешеходов — Finance.ua

В Раде предлагают ввести новые штрафы для пешеходов Сегодня 19:39 — Личные финансы

В Раде предлагают ввести новые штрафы для пешеходов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о новых штрафах для пешеходов. Предлагается ввести наказание за передвижение ночью по проезжей части или обочине без светоотражающих элементов.

Об этом сообщается в проекте закона № 8156

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, с 2020 года предусмотрено, что в темное время суток пешеходы, двигающиеся по проезжей части или обочине, должны использовать светоотражающие элементы. Однако на сегодняшний день отсутствует норма, которая бы предусматривала административную ответственность.

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«Учитывая это, пешеходы пренебрегают соблюдением Правил дорожного движения, что не способствует предупреждению и предотвращению дорожно-транспортных происшествий, вызванных невозможностью водителями в темное время суток и в условиях недостаточной видимости распознать пешеходов», — говорится в документе.

Что именно хотят изменить? Предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за передвижение пешеходами по проезжей части или обочине в темное время суток или в условиях недостаточной видимости без использования двух светоотражающих элементов (ленты, наклейки, жилета и т.п.) или одежды, имеющей светоотражающие элементы.

Наказание нарушителям. Согласно документу, такие правонарушения влекут предупреждение или наложение штрафа в размере трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 гривна).

По статистике, именно низкая видимость пешеходов в темное время суток (особенно в осенне-зимний период) — одна из самых распространенных причин ДТП с роковыми последствиями в Украине, добавили авторы законопроекта.

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