В Раде предлагают ввести новые штрафы для пешеходов — Finance.ua
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В Раде предлагают ввести новые штрафы для пешеходов

Личные финансы
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В Раде предлагают ввести новые штрафы для пешеходов
В Раде предлагают ввести новые штрафы для пешеходов
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о новых штрафах для пешеходов. Предлагается ввести наказание за передвижение ночью по проезжей части или обочине без светоотражающих элементов.
Об этом сообщается в проекте закона № 8156.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, с 2020 года предусмотрено, что в темное время суток пешеходы, двигающиеся по проезжей части или обочине, должны использовать светоотражающие элементы. Однако на сегодняшний день отсутствует норма, которая бы предусматривала административную ответственность.
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«Учитывая это, пешеходы пренебрегают соблюдением Правил дорожного движения, что не способствует предупреждению и предотвращению дорожно-транспортных происшествий, вызванных невозможностью водителями в темное время суток и в условиях недостаточной видимости распознать пешеходов», — говорится в документе.
Что именно хотят изменить? Предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за передвижение пешеходами по проезжей части или обочине в темное время суток или в условиях недостаточной видимости без использования двух светоотражающих элементов (ленты, наклейки, жилета и т.п.) или одежды, имеющей светоотражающие элементы.
Наказание нарушителям. Согласно документу, такие правонарушения влекут предупреждение или наложение штрафа в размере трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 гривна).
По статистике, именно низкая видимость пешеходов в темное время суток (особенно в осенне-зимний период) — одна из самых распространенных причин ДТП с роковыми последствиями в Украине, добавили авторы законопроекта.
По материалам:
РБК-Україна
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