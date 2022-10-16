Водителям готовят новые штрафы — Finance.ua

Водителям готовят новые штрафы
Верховная Рада Украины ужесточила ответственность водителей за неправильное или незаконное использование автомобильных номеров. Соответствующий законопроект № 7365 поддержали всего 274 народных депутата.
Об этом пишет издание «Я и Закон» со ссылкой на текст законопроекта.
Так, в части 1 статьи 121-3 КУоАП предусмотрено наказание в 850 гривен за следующие нарушения ПДД:
— управление авто без номеров;
— управление авто с номером, не принадлежащим ему;
— использование номерного знака, который не соответствует установленным нормам (перевернутого, закрытого, грязного, не подсвеченного).
Новая норма предусмотрена частью 2 статьи 121-3 КУоАП, которая вводит ответственность за незаконное использование специальных номеров Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции и т.п.
Штрафы
В этом случае — штраф 1700 гривен, за повторное нарушение эта сумма растет до 3400 гривен, а водителя могут лишить прав на 3-6 месяцев.
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