В Раде предлагают восстановить Государственную жилищно-коммунальную инспекцию, которая будет проверять тарифы — Finance.ua
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В Раде предлагают восстановить Государственную жилищно-коммунальную инспекцию, которая будет проверять тарифы

Казна и Политика
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В Раде предлагают восстановить Государственную жилищно-коммунальную инспекцию, которая будет проверять тарифы
В Раде предлагают восстановить Государственную жилищно-коммунальную инспекцию, которая будет проверять тарифы
Депутат Верховной Рады от фракции «Всеукраинское объединение «Батькивщина», первый заместитель председателя парламентского комитета по энергетике Алексей Кучеренко предлагает парламенту восстановить Государственную жилищно-коммунальную инспекцию, которая будет контролировать «коммунальные» услуги.
Об этом говорится в законопроекте № 13139−1.
Соответствующий орган был ликвидирован еще в 2011 году.
Предлагается дополнить закон «О жилищно-коммунальных услугах» новым разделом о государственном контроле (надзоре) в сфере жилищно-коммунальных услуг.
Законопроект определяет Государственную жилищно-коммунальную инспекцию главным органом в этой сфере, которая устанавливает порядок проведения плановых и внеплановых мероприятий и определяет основания для внеплановых мероприятий и принимает решение по результатам выявленных нарушений (протокол об административном правонарушении, решение о наложении штрафа, выдача требования (предписания)).
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В пояснительной записке указано, что отсутствие контроля за ценообразованием в сфере жилищно-коммунальных услуг приводит к злоупотреблениям в этой сфере, установлению тарифов с нарушением требований законодательства, что, в свою очередь, приводит к массовому социальному недовольству в обществе.
«Конечные потребители услуг в сфере ЖКХ, то есть обычные граждане, фактически лишены возможности беспристрастной, объективной защиты своих законных прав и интересов в данной сфере», — говорится в пояснительной записке.
Устанавливается, что нарушение законодательства в сфере жилищно-коммунальных услуг влечет за собой ответственность согласно законам Украины.
По материалам:
Українські Новини
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