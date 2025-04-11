В Раде предлагают восстановить Государственную жилищно-коммунальную инспекцию, которая будет проверять тарифы — Finance.ua

В Раде предлагают восстановить Государственную жилищно-коммунальную инспекцию, которая будет проверять тарифы Сегодня 20:40 — Казна и Политика

В Раде предлагают восстановить Государственную жилищно-коммунальную инспекцию, которая будет проверять тарифы

Депутат Верховной Рады от фракции «Всеукраинское объединение «Батькивщина», первый заместитель председателя парламентского комитета по энергетике Алексей Кучеренко предлагает парламенту восстановить Государственную жилищно-коммунальную инспекцию, которая будет контролировать «коммунальные» услуги.

Об этом говорится в законопроекте № 13139−1

Соответствующий орган был ликвидирован еще в 2011 году.

Предлагается дополнить закон «О жилищно-коммунальных услугах» новым разделом о государственном контроле (надзоре) в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Законопроект определяет Государственную жилищно-коммунальную инспекцию главным органом в этой сфере, которая устанавливает порядок проведения плановых и внеплановых мероприятий и определяет основания для внеплановых мероприятий и принимает решение по результатам выявленных нарушений (протокол об административном правонарушении, решение о наложении штрафа, выдача требования (предписания)).

Читайте также Какие банки не берут комиссию за оплату коммунальных услуг

В пояснительной записке указано, что отсутствие контроля за ценообразованием в сфере жилищно-коммунальных услуг приводит к злоупотреблениям в этой сфере, установлению тарифов с нарушением требований законодательства, что, в свою очередь, приводит к массовому социальному недовольству в обществе.

«Конечные потребители услуг в сфере ЖКХ, то есть обычные граждане, фактически лишены возможности беспристрастной, объективной защиты своих законных прав и интересов в данной сфере», — говорится в пояснительной записке.

Устанавливается, что нарушение законодательства в сфере жилищно-коммунальных услуг влечет за собой ответственность согласно законам Украины.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.